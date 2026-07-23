Kashipur News: संजय अरोर बने उत्तरांचल पंजाबी महासभा के महानगर अध्यक्ष

Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। उत्तरांचल पंजाबी महासभा काशीपुर महानगर इकाई के संजय अरोरा अध्यक्ष, जबकि मयंक खत्री को संगठन का युवा नगर अध्यक्ष घोषित किया गया। बुधवार की शाम बाजपुर रोड स्थित एक रिसॉर्ट में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की प्रदेश, कुमाऊं मंडल और जिला कार्यकारिणी का सम्मान एवं पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काशीपुर नगर इकाई सहित अन्य नवगठित टीमों को समाज उत्थान और एकता का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान समाजसेवी संजय अरोरा को उत्तरांचल पंजाबी महासभा की काशीपुर महानगर इकाई का अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त राकेश कुमार रॉकी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रीत ढींगरा, मुकेश पाहवा, अनिल अरोरा, जुगल छाबड़ा, दीपक अरोरा व रमन कोहली को उपाध्यक्ष, सूरज अरोरा को महामंत्री, संजीव कालरा को कोषाध्यक्ष, नितिन अरोरा व अरुण शर्मा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया।

जबकि दीपक चावला व मनीष शर्मा को सचिव, विमल वर्मा व सुरेश गंभीर को समन्वयक, कमल सुनेजा, आनन्द मेहरोत्रा, मोहन दासवानी व राजकुमार चुघ को संगठन मंत्री, सौरभ अरोरा व परमजीत सिंह चंडोक को प्रचार मंत्री, मनीष खरबंदा व ललित बाली को संस्कृति मंत्री का कार्यभार दिया गया। नवीन अरोरा को प्रिंट मीडिया प्रभारी, राजू अनेजा व जगमोहन सिंह को सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। वहीं मयंक खत्री को संगठन का युवा नगर अध्यक्ष, अनमोल अरोरा, मनीष सिंधवानी और जितेन्द्र अरोरा को उपाध्यक्ष तथा दीपांशु सिंधवानी को संगठन मंत्री नियुक्त करते हुए सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य अतिथि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और मेयर दीपक बाली ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मानित किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई ने जबकि संचालन संचालन प्रदीप डावर और हरिओम सिंह ने संयुक्त रूप से किया। यहां संगठन के प्रदेश महामंत्री राजकुमार फुटेला, कुमाऊं अध्यक्ष हरीश जल्होत्रा और जिला अध्यक्ष त्रिलोक चंद अरोरा, सर्वेश बाली, पंकज टंडन, अशोक अरोरा, संजीव अरोरा, रमेश सपरा, संदीप सहगल, सुरेश शर्मा जंगी, अनिल कपूर, सुरेंद्र कपूर, राजेंद्र चावला, राहुल बाठला व मुकेश चावला आदि रहे।