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Kashipur News: एसआईआर प्रक्रिया में शपथ पत्र की बाध्यता हटाई जाये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अकरम खां ने परिवार रजिस्टर की नकल के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। उन्होंने व्यवस्था की जटिलता और गरीबों को होने वाली परेशानी का हवाला देते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। नगर पंचायत अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

Kashipur News: एसआईआर प्रक्रिया में शपथ पत्र की बाध्यता हटाई जाये

Kashipur News: बाजपुर। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अकरम खां ने बुधवार को एसआईआर प्रक्रिया के तहत परिवार रजिस्टर की नकल के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन वरिष्ठ लिपिक को सौंपकर शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। अकरम ने कहा कि आसपास की किसी भी नगर निकाय में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही जटिल है और अतिरिक्त औपचारिकताओं के कारण आम लोगों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

इस दौरान पूर्व सभासद नसीम खान, कमरू अंसारी, रईस शाह, फिरोज अंसारी, नाजिम अली सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद सफी अंसारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। जनहित को देखते हुए अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन को शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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