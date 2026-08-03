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Kashipur News: दुकान से 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में नगर निगम की टीम ने अल्ली खां मोहल्ले में एक दुकान पर छापा मारकर 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। दुकानदार मो. शाकिर को 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तहसीलदार पंकज चंदोला की सूचना पर कार्रवाई की गई।

Kashipur News: दुकान से 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

Kashipur News: काशीपुर। नगर निगम की टीम ने सोमवार को मोहल्ला अल्ली खां में एक दुकान पर छापा मारकर 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। टीम ने दुकानदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तहसीलदार पंकज चंदोला को सूचना मिली थी कि मोहल्ला अल्ली खां निवासी मो. शाकिर की दुकान में प्रतिबंधित पॉलीथिन के कई कट्टे रखे हैं और वह इसे स्थानीय दुकानदारों को बेचता है। सूचना के आधार पर तहसीलदार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने दुकान पर छापा मारा। नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर गणेश ध्यानी, इकबाल हुसैन और मुकरम अली समेत टीम ने दुकान की जांच की।

इस दौरान चार कट्टों में रखी करीब 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद हुई, जिसे जब्त कर नगर निगम में जमा करा दिया गया। नगर निगम ने दुकानदार मो. शाकिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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