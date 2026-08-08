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Kashipur News: समाज में उत्साह और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं मेला: बाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: मेयर दीपक बाली ने शुक्रवार की शाम मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में पवित्र सावन माह के अवसर पर आयोजित हिन्दुस्तान महोत्सव मेले

Kashipur News: समाज में उत्साह और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं मेला: बाली

Kashipur News: काशीपुर। मेयर दीपक बाली ने शुक्रवार शाम मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में सावन माह के अवसर पर आयोजित ‘हिन्दुस्तान महोत्सव’ मेले का शुक्रवार देर शाम शुभारंभ किया। उन्होंने मेले का जायजा लेकर संचालक से जानकारी ली। इस दौरान मेले में भारी भीड़ उमड़ी। मेयर बाली ने कहा कि लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत को संजोने वाले आयोजन समाज में उत्साह और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने काशीपुरवासियों से सपरिवार मेले में पहुंचकर सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लेने की अपील की।

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