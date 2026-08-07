Kashipur News: जसपुर में बाइक तिरंगा यात्रा 15 को
Kashipur News: जसपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशाल बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को फैलाने के लिए की जा रही है। पूर्व विधायक डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।
Kashipur News: जसपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में विशाल बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। पूर्व विधायक डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने बताया कि बाइक तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। उन्होंने युवाओं एवं नगरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का एहसास कराते हैं।
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