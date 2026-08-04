Kashipur News: गढ़वाल ब्लॉक के बाद अब गंगापुर मे तेंदुए का आतंक
Kashipur News: काशीपुर। कुंडेश्वरी क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले गढ़वाल ब्लॉक में तेंदुए का जोड़ा सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रामीणों की शिकायत पर वन
Kashipur News: काशीपुर। कुंडेश्वरी क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले गढ़वाल ब्लॉक क्षेत्र में तेंदुए का एक जोड़ा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने एक खेत में पिंजरा भी लगाया, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया।
गंगापुर क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी
अब पिछले दो दिनों से गंगापुर क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गंगापुर क्षेत्र में भी पिंजरा लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि घरों के बाड़ों में दुधारू पशु बंधे रहते हैं, जिन पर तेंदुए के हमले का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा, ग्रामीण शाम के समय धान के खेतों में सिंचाई के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है और वे घरों में ही रहने को मजबूर हैं। पूर्व ग्राम प्रधान राजेश यादव ने बताया कि इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की जाएगी। वहीं, वन विभाग के रेंजर देवेंद्र रजवार ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यदि क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होती है तो पिंजरा लगाया जाएगा।
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