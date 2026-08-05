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Kashipur News: गीतों की शानदार प्रस्तुत देकर दी किशोर कुमार को श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर। स्वर सम्राट स्व.किशोर कुमार की जयंती पर कार्यक्रम में कलाकारों ने किशोर कुमार के सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर उन्हें संगीतमय श्र

Kashipur News: गीतों की शानदार प्रस्तुत देकर दी किशोर कुमार को श्रद्धांजलि

Kashipur News: काशीपुर। स्वर सम्राट स्व. किशोर कुमार की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने उनके सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को माक्षार्थ फाउंडेशन एवं सुरों के राही के संयुक्त तत्वावधान में शगुन गार्डन काशीपुर में एक शाम किशोर दा के नाम संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह बाबा, राज्यमंत्री सीमा चौहान और लता शर्मा ने किया। इसके बाद नन्ही बालिका फाल्गुनी मेहरा ने शिव कैलाशों के वासी गीत की मधुर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलाकारों ने किशोर कुमार के अमर गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

संचालन योगेंद्र शर्मा और रुचि वर्मा ने किया। इस दौरान फाउंडेशन के संस्थापक तरुण लोहनी, राजीव सक्सेना, अनूप गुप्ता, योगेंद्र शर्मा, रुचि वर्मा, तरुण वर्मा, सुमन पंत, अनुराग मेहरा, संगीता यादव, चारू कौशिक, राजकुमार यादव, विवेक मिश्रा, अशोक शर्मा, जितेंद्र वर्मा, कौशल किशोर पंत और चंद्रभूषण डोबाल सहित कई लोग मौजूद रहे।

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