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Kashipur News: जूस के ठेले में शराब बेच रहा आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर। कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात एमपी चौक के पास जूस की ठेली की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गौरव

Kashipur News: जूस के ठेले में शराब बेच रहा आरोपी गिरफ्तार

Kashipur News: काशीपुर। कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात एमपी चौक के पास जूस की ठेली की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गौरव अरोरा निवासी शक्ति नगर, काशीपुर के रूप में हुई है। एसआई मीना रावत ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना के आधार पर पीएनबी तिराहे से आगे जूस की ठेली पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से एक प्लास्टिक के कट्टे में 200 एमएल के 27 पाउच माल्टा मसालेदार देसी शराब और 7 खाली कांच के पव्वे बरामद किए। शराब बेचने का लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

पुलिस ने धारा 60/21 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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