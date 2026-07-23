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Kashipur News: मेयर ने किया द्रोणासागर का स्थलीय निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर। मेयर दीपक बाली ने गुरुवार को द्रोणासागर क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारियों सहित स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित वि

Kashipur News: मेयर ने किया द्रोणासागर का स्थलीय निरीक्षण

Kashipur News: काशीपुर। मेयर दीपक बाली ने गुरुवार को द्रोणासागर क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारियों के साथ -साथ अन्य अधिकारियों सहित स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित विकास कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य द्रोणासागर को अधिक स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त विकसित करना है। निरीक्षण के दौरान मेयर बाली ने आवश्यक कार्यों का जायज़ा लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। यहां नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहायक अभियंता मनोज मासीवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल, सफाई निरीक्षक गणेश ध्यानी, जेई अभिषेक, पटवारी दिलशाद आदि मौजूद रहे।

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