Kashipur News: जनसमस्याओं पर विभागों को समयसीमा

Kashipur News: काशीपुर में महापौर दीपक बाली की पहल पर जनसमस्याओं से संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों ने समाधान का वादा किया। बैठक में विद्युत विभाग के मुद्दों के साथ-साथ अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।

Kashipur News: काशीपुर। महापौर दीपक बाली की पहल पर शुक्रवार को नगर निगम सभागार में जनसमस्याओं से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याएं उठाईं, जिन पर संबंधित अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन देने के साथ ही निस्तारण की समयसीमा भी तय की। बैठक की अध्यक्षता महापौर दीपक बाली ने की। उन्होंने कहा कि पार्षद लगातार अपने क्षेत्रों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते रहे हैं। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर बुलाया गया, ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

समस्याओं की चर्चा बैठक में पार्षदों ने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, नए ट्रांसफार्मर लगाने, नालियों और सड़कों के बीच लगे बिजली के खंभे हटाने, जर्जर विद्युत पोल बदलने, नए पोल लगाकर बिजली लाइन बिछाने तथा झूलती बिजली लाइनों को दुरुस्त कराने जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। विद्युत विभाग के एसडीओ महक मिश्रा और दीपचंद पांडे ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित की। पार्षद संजय शर्मा ने बरसात के मौसम में सांप और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के काटने की घटनाओं का हवाला देते हुए काशीपुर में एंटी स्नेक वेनम और आवश्यक इंजेक्शनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसके दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं और इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा ऐसे मरीजों का तत्काल उपचार किया जाता है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी बैठक में मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट, एआरटीओ संदीप वर्मा, जल संस्थान के अधिकारी नरेंद्र कुमार रिखाड़ी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से विपिन चंद्र पाठक, डॉ. अजयवीर सिंह, शिक्षा विभाग से अजय शंकर कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संचालन अधीक्षक अनिरुद्ध गौड़ ने किया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, मेयर प्रतिनिधि चौधरी समरपाल सिंह, जसवीर सिंह सैनी, मुकेश चावला, प्रकाश नेगी सहित कई पार्षद और अधिकारी उपस्थित रहे।