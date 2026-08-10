Kashipur News: बार एसोसिएशन ने कराया भंडारा
Kashipur News: काशीपुर बार एसोसिएशन ने सावन के पवित्र महीने में विश्व शांति के लिए भंडारे का आयोजन किया। हवन-पूजन और आरती के बाद, सैकड़ों अधिवक्ताओं और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अध्यक्ष गिरिजेश खोल्वे व सचिव यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
Kashipur News: काशीपुर। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी काशीपुर बार एसोसिएशन ने सावन के पवित्र महीने में सोमवार को विश्व शांति के लिए भंडारे का आयोजन किया। हवन-पूजन एवं आरती के बाद सैकड़ों अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अध्यक्ष गिरिजेश खुल्वे और सचिव यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि काशीपुर बार एसोसिएशन हर वर्ष सावन के महीने में विश्व शांति के लिए भंडारे का आयोजन करती है। कार्यक्रम में मेयर दीपक बाली, बार उपाध्यक्ष विधु शेखर शर्मा, उपसचिव अंकित चौधरी, कोषाध्यक्ष बीसी नौटियाल, आय-व्यय निरीक्षक गौरव मेहरोत्रा, पुस्तकालय अध्यक्ष राकेश प्रजापति, सदस्य प्रीति कश्यप, पंकुल गुप्ता, शुभम उपाध्याय, नरगिस, रणजीत सिंह, कैलाश कुमार, केदार सिंह, प्रीति शर्मा, अब्दुल सलीम एडवोकेट, सुरेंद्र कुमार एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
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