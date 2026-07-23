Kashipur News: फर्जी व अवैध नक्शों पर रोक की मांग

Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। काशीपुर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शहर में बिना पंजीकरण के फर्जी एवं अवैध नक्शों के आधार पर हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। गुरुवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन को शिकायत एवं सुझाव पत्र सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ अनधिकृत और गैरपंजीकृत व्यक्ति जाली दस्तावेजों और फर्जी नक्शों के आधार पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इससे शहर के सुनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और नियमों का पालन करने वाले पंजीकृत आर्किटेक्ट्स एवं इंजीनियर्स के व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं।

एसोसिएशन ने दावा किया कि शिकायत के साथ ऐसे मामलों के प्रमाण और उदाहरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। एसोसिएशन ने मांग की कि बिना वैध पंजीकरण वाले व्यक्तियों द्वारा नक्शा तैयार करने और निर्माण संबंधी कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही आम जनता को जालसाजों से बचाने के लिए प्राधिकरण समय-समय पर जागरूकता एवं शिकायत निवारण शिविर आयोजित करे, ताकि लोग वैध प्रक्रिया से नक्शे स्वीकृत कराने की जानकारी प्राप्त कर सकें। ज्ञापन में शहर के अनियोजित विकास, अवैध कॉलोनियों और फर्जी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नवीन काशीपुर महायोजना को बिना विलंब लागू करने की भी मांग की गई। इस दौरान जसदीप सेठी, वीरेंद्र कुमार चौहान, मनीष जौहरी, नितिन चौहान, विशाल कुमार, राहुल पाल, सोमेश गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।