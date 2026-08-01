Kashipur News: स्क्रैप घोटाले की जांच करने बाजपुर पहुंची 4 सदस्यीय टीम, कर्मचारियों के बयान दर्ज
Kashipur News: बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप नीलामी और उठान के दौरान हुई कथित धांधली के मामले में शनिवार को शासन द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने मौके पर पहुंचकर
Kashipur News: बाजपुर। बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप नीलामी और उठान में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए शासन द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति शनिवार को चीनी मिल पहुंची। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग आयुक्त टी.एस. मर्तोलिया की अध्यक्षता में टीम ने गेस्ट हाउस में अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए तथा स्क्रैप नीलामी, तौल प्रक्रिया और संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की। समिति ने स्क्रैप टेंडर, गेट पास, वजन पर्चियों और नीलामी से जुड़े दस्तावेजों का कई घंटे तक परीक्षण किया। जांच के दौरान मिले तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है।
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