Kashipur News: अरुण गुप्ता अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बाजपुर के बने अध्यक्ष

Kashipur News: काशीपुर। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सोमवार को बाजपुर पहुंचकर अरुण कुमार गुप्ता को सर्वसम्मति से बाजपुर नगर क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी ने नवनियुक्त अध्यक्ष से वैश्य समाज के सभी घटकों को साथ लेकर चलने और अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के उद्देश्यों पर खरा उतरने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्हें बाजपुर नगर कार्यकारिणी के विस्तार का अधिकार दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण ने वैश्य समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए कार्य करने का भरोसा दिलाया। यहां प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष सुरेश गोयल, उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता लोहिया, जिला कोषाध्यक्ष नवनीत कुमार विश्नोई, गदरपुर सचिव जितेंद्र गुप्ता, सुल्तानपुर पट्टी सचिव रजत गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता आदि रहे।