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Kashipur News: विशेषज्ञ शिविर में 1040 मरीजों का उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में आयोजित विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन 1040 मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सीएमएस डॉ. धीरेन्द्र गहलोत की अगुवाई में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण किया और मुफ्त दवाएं वितरित कीं। शिविर शनिवार को भी जारी रहेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए।

Kashipur News: विशेषज्ञ शिविर में 1040 मरीजों का उपचार

Kashipur News: जसपुर। सीएचसी में आयोजित विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन 1040 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। मरीजों का निःशुल्क परीक्षण करने के साथ ही उन्हें दवाएं भी मुफ्त वितरित की गईं। शिविर शनिवार को भी जारी रहेगा। शुक्रवार को सीएचसी में सीएमएस डॉ. धीरेन्द्र गहलोत के नेतृत्व में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पुनेठा, ईएनटी सर्जन डॉ. प्रियांक चौहान, डॉ. वीरेंद्र मिश्र, फिजिशियन डॉ. कीर्ति मेहरा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. धनेश्वरी खेतपाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आशु सिंघल, डॉ. महताब, डॉ. कीर्तिका, डॉ. जितेंद्र, डॉ. अर्पित, डॉ. संयम, डॉ. अविरल, डॉ. प्रवीन और प्रबल बाजपेयी सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया।

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सीएमएस डॉ. धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि शिविर में सभी जांचें निःशुल्क की गईं। इसके अलावा पात्र लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए।

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