Kashipur News: जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में तीन दिवसीय चिकित्सा कैंप आज से
Kashipur News: जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से तीन दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगा। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का उपचार करेंगे और उनकी सभी जांचें निशुल्क की जाएँगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी नियोजित किए जाएंगे। लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
Kashipur News: जसपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से तीन दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मरीजों का निशुल्क उपचार किया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धीरेंद्र गहलोत ने बताया कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशेषज्ञ शिविर लगाया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का उपचार करेंगे। साथ ही मरीजों की सभी जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
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