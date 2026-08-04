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Kashipur News: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर के पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की तीन बाइकों को बरामद किया गया। चोरी की शिकायतें 18 जुलाई और 14 जुलाई को आई थीं। पुलिस ने विशेष टीम गठित करके आरोपियों को धर दबोचा।

Kashipur News: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बाजपुर और गदरपुर क्षेत्र से चोरी हुई तीन बाइकें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, संजय कॉलोनी निवासी गवेशकर ने दो अगस्त को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 18 जुलाई को वह शुगर फैक्ट्री मैदान में मैच देखने गया था। इस दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई थी।

चोरी की शिकायतें

तीन अगस्त को रामपुर यूपी निवासी यूनुस ने तहरीर देकर बताया कि 14 जुलाई को वह बाजपुर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराने आया था। इस दौरान बाहर खड़ी उसकी बाइक भी चोरी हो गई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले में एसएसपी के विशेष टीम गठित किया।

गिरफ्तारी की कार्रवाई

टीम ने जांच के दौरान शुगर फैक्ट्री क्षेत्र से चार आरोपियों शांति कॉलोनी निवासी गौतम टीडा, धनसारा निवासी फायम अली उर्फ फईम अली, कमल सिंह और लखनपुर निवासी सागर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से बाजपुर क्षेत्र से चोरी हुई दो बाइकों के साथ गदरपुर क्षेत्र में चोरी हुई एक और बाइक बरामद की। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह मनराल, उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल इरफान और कांस्टेबल त्रिभुवन पडालिया शामिल रहे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

बाजपुर में कितने वाहन चोर गिरफ्तार किए गए?
बाजपुर में चार वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं।
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