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Kashipur News: धान खरीद से पहले किसानों का ऑन लाइन पंजीकरण कराने की मांग उठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में किसानों और विपणन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। किसानों ने धान की खरीद के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने समय पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए।

Kashipur News: धान खरीद से पहले किसानों का ऑन लाइन पंजीकरण कराने की मांग उठी

Kashipur News: जसपुर। वरिष्ठ विपणन विभाग के अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बैठक में मंगलवार को किसानों ने अधिक से अधिक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने की मांग उठाई। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एक अक्तूबर से शुरू होने वाली धान खरीद से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बैठक में धान खरीद से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कलियावाला रोड स्थित रॉयल लांस में आयोजित बैठक में पहुंचीं संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा ने किसानों से धान खरीद को लेकर विस्तार से चर्चा की और उनके सुझाव मांगे। किसानों ने खरीद व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सुझाव दिए।

उन्होंने धान तौल कांटों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त मजदूरों की व्यवस्था करने की मांग रखी। आरएमओ लता मिश्रा के निर्देश पर एसएमओ रविराज सिंह ने किसानों के सुझाव दर्ज किए और समय रहते उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया। बैठक में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सहोता, दर्शन, शीतल सिंह, अमनदीप, किशन चौधरी, सुरेश सिंह, अमनप्रीत सिंह, सुभाष राणा, सचिन कुमार आदि रहे।

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