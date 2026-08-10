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Kashipur News: संयुक्त किसान मोर्चा ने बाजपुर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर में किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि के भूमि-धरी अधिकार बहाल करने की मांग की। उन्होंने कृषि लागत, फसलों के उचित मूल्य और कर्ज संकट जैसी समस्याओं का समाधान करने की भी मांग की।

Kashipur News: संयुक्त किसान मोर्चा ने बाजपुर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम ऋचा सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के साथ बाजपुर क्षेत्र के 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि के भूमि-धरी अधिकार तत्काल बहाल करने की मांग की गई।

किसान समस्याएं

किसान नेताओं ने कहा कि बढ़ती कृषि लागत, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने और बढ़ते कर्ज के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मजदूरों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में 20 गांवों के किसानों से छीने गए भूमि-धरी अधिकार वापस दिलाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग की गई।

कर्ज राहत और नीतियां

किसानों को कर्ज संकट से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कर्जमाफी कानून बनाने की भी मांग उठाई गई। इसके अलावा किसान नेताओं ने भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों के खिलाफ व्यापारिक नीतियों तथा भारत-अमेरिका कृषि ट्रेड डील पर रोक लगाने, मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित कर इसे प्रभावी रूप से बहाल करने और मजदूरों को समय पर मजदूरी देने की मांग की। बिजली और बीज संबंधी ऐसे प्रावधान वापस लेने की मांग की गई, जिनसे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही किसानों को सस्ती बिजली और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार से सभी मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ऋचा सिंह ने ज्ञापन को तत्काल संबंधित स्तर पर प्रेषित करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में जगतार सिंह बाजवा, बल्ली सिंह चीमा, राजकिशोर सिंह, खेमकरन सैनी, महेंद्र सिंह रंधावा, दर्शन गोयल, प्रवीण कंबोज, जसपाल सिंह आदि रहे।

सामान्य प्रश्न

किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को क्या ज्ञापन सौंपा?
किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि के भूमि-धरी अधिकार बहाल करने की मांग की।
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