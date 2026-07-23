Kashipur News: काशीपुर में लखपति दीदियों को किया गया सम्मानित
Kashipur News: ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदियों का सम्मानित किया गया।
Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। ब्लॉक सभागार में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने लखपति दीदियों को सम्मानित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अन्य महिलाओं से भी आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। सम्मानित लखपति दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की।
उनके प्रेरक अनुभवों ने उपस्थित महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के विस्तार, रोजगार के अवसरों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर कल्पना बोरा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आकांक्षा ठाकुर, सीमा चौहान, पूर्व मेयर ऊषा चौधरी, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा सहित अनेक कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहीं।
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