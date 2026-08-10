Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: 11 हजार वोल्ट का जर्जर बिजली का पोल गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: काशीपुर में सोमवार तड़के 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन वाला जर्जर पोल गिर गया। गनीमत रही कि इस समय कोई राहगीर नहीं आया। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जर्जर पोलों के सर्वे की मांग की।

Kashipur News: 11 हजार वोल्ट का जर्जर बिजली का पोल गिरा

Kashipur News: काशीपुर। मोहल्ला थाना साबिक स्थित चुंगी चौराहे पर सोमवार तड़के 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन वाला जर्जर पोल अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय पोल की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पोल गिरते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

घटनास्थल की स्थिति

क्षेत्रवासियों के अनुसार पोल पर 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन के साथ बिजली और संचार के कई तारों का भारी दबाव था। पोल काफी समय से जर्जर हालत में था। आरोप है कि जानकारी होने के बावजूद समय रहते इसे बदलने या मरम्मत कराने की कार्रवाई नहीं की गई। तारों के भार और पोल की कमजोर स्थिति के चलते वह अचानक धराशायी हो गया।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिस समय पोल गिरा, उस दौरान वहां से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। घटना के बाद लोगों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शहर के कई अन्य इलाकों में भी बिजली के खंभे जर्जर हालत में खड़े हैं। बारिश और तेज हवा के दौरान इनके गिरने से जनहानि का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने ऊर्जा निगम से गिरे पोल को तत्काल बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारू कराने के साथ ही शहरभर में जर्जर विद्युत पोलों का सर्वे कराने की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

क्या हादसे के समय कोई राहगीर था?
गनीमत रही कि हादसे के समय पोल की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kashipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।