Kashipur News: 11 हजार वोल्ट का जर्जर बिजली का पोल गिरा
Kashipur News: काशीपुर में सोमवार तड़के 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन वाला जर्जर पोल गिर गया। गनीमत रही कि इस समय कोई राहगीर नहीं आया। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जर्जर पोलों के सर्वे की मांग की।
Kashipur News: काशीपुर। मोहल्ला थाना साबिक स्थित चुंगी चौराहे पर सोमवार तड़के 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन वाला जर्जर पोल अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय पोल की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पोल गिरते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।
घटनास्थल की स्थिति
क्षेत्रवासियों के अनुसार पोल पर 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन के साथ बिजली और संचार के कई तारों का भारी दबाव था। पोल काफी समय से जर्जर हालत में था। आरोप है कि जानकारी होने के बावजूद समय रहते इसे बदलने या मरम्मत कराने की कार्रवाई नहीं की गई। तारों के भार और पोल की कमजोर स्थिति के चलते वह अचानक धराशायी हो गया।
स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया
क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिस समय पोल गिरा, उस दौरान वहां से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। घटना के बाद लोगों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शहर के कई अन्य इलाकों में भी बिजली के खंभे जर्जर हालत में खड़े हैं। बारिश और तेज हवा के दौरान इनके गिरने से जनहानि का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने ऊर्जा निगम से गिरे पोल को तत्काल बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारू कराने के साथ ही शहरभर में जर्जर विद्युत पोलों का सर्वे कराने की मांग की है。
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