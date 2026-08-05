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Kashipur News: एसडीएम ने मतदान केंद्रों पर एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर में एसडीएम ऋचा सिंह ने एसआईआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य की प्रगति पर चर्चा की और सभी दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदाताओं की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया।

Kashipur News: एसडीएम ने मतदान केंद्रों पर एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण

Kashipur News: बाजपुर। एसडीएम ऋचा सिंह ने मंगलवार को एसआईआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुनवाई और सत्यापन कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी ली तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। एसडीएम ने निर्देश दिए कि सभी दावों और आपत्तियों का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए।

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