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Kashipur News: ससुरालियों ने घर में घुसकर युवक से की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में एक युवक पर उसके ससुराल वालों ने चाकू और बेल्ट से जानलेवा हमला किया। आरोपी परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Kashipur News: ससुरालियों ने घर में घुसकर युवक से की मारपीट

Kashipur News: काशीपुर। ससुरालियों ने घर में घुसकर मारपीट कर युवक को घायल कर दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम धीमरखेड़ा निवासी मौ. वसीम ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर घर में घुसकर चाकू और बेल्ट से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि बीते 16 जून की रात उसके ससुर हबीबुर्रहमान, सास, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों ने घर में घुसकर गालियां दीं और चाकू व बेल्ट से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के बीच-बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

वसीम का कहना है कि पुलिस और एसएसपी को शिकायत भेजने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली आइटीआइ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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