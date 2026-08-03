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Kashipur News: सावन के पहले सोमवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बारिश में भी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजा की, और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा।

सावन के पहले सोमवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
सावन के पहले सोमवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Kashipur News: काशीपुर। सावन मास के प्रथम सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। बारिश के बीच भी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर, बांसियोवाला मंदिर, गंगेबाबा मंदिर, नागनाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

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मंदिर परिसर दिनभर "हर-हर महादेव" और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, कतार व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए थे।

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