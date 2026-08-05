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Kashipur News: फॉर्म-7 की आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: बाजपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म-7 के जरिए दर्ज आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं, और सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Kashipur News: फॉर्म-7 की आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की उठाई मांग

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसडीएम ऋचा सिंह को ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन में माँगें

ज्ञापन में कहा गया कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त सभी आपत्तियों का नियमानुसार सत्यापन कराया जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि बाजपुर नगर और सुल्तानपुर पट्टी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे क्षेत्र हैं, इसलिए अन्य राज्यों से आकर निवास करने वाले लोगों के दस्तावेजों का भी विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

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आरोप और सुझाव

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे मामलों में नाम दर्ज करने से पहले संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार के दस्तावेजों की गहन जांच की जानी चाहिए। साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अभिलेखों का मिलान कर पात्र और अपात्र मतदाताओं का नियमानुसार निर्धारण करने की मांग की गई।

कार्यकर्ताओं की अपील

भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने तथा फॉर्म-7 के तहत प्राप्त सभी आपत्तियों की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान वरुण वशिष्ठ, एडवोकेट सूरज, एडवोकेट प्रमोद दिवाकर, लक्ष्मण, हरपाल, सुरेश कुमार, कमल नकरौना, मुकेश, अमन वर्मा, बाबू दिवाकर, ललित कुमार और प्रेम शंकर आदि रहे।

सामान्य प्रश्न

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने किसके नेतृत्व में ज्ञापन दिया?
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया।
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