Kashipur News: मतदाताओं सूची में आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग
Kashipur News: काशीपुर विधानसभा 63 में नगर निगम के पार्षदों ने मतदाता सूची में दर्ज कई आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 30 मतदान केंद्रों पर 1000 से अधिक मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज हैं। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि समय पर जांच न होने पर वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
Kashipur News: काशीपुर। विधानसभा 63 काशीपुर में मतदाता सूची पर दर्ज बड़ी संख्या में आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग नगर निगम काशीपुर के पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में दर्ज की गई संदिग्ध एवं निराधार आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 124, 122, 135, 137, 31, 207, 193 सहित लगभग 30 से अधिक मतदान केंद्रों पर 1000 से अधिक मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। जनप्रतिनिधियों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो अनेक वास्तविक एवं पात्र मतदाताओं के संवैधानिक मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान पार्षद अब्दुल कादिर रशीद फारुकी, सरफराज हुसैन, सादिक हुसैन, शाह आलम, हनीफ गुड्डू, मोहम्मद आरिफ मौजूद रहे।
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