Kashipur News: दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरी,

Kashipur News: दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरी,
Kashipur News: शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलोनी में दिनदहाड़े एक किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने-चांदी के जेवर, नकदी व खाद्यान्न समेट लिया। पीड़िता ने पुलिस
Kashipur News: बाजपुर। शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलोनी में दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और खाद्यान्न समेत घरेलू सामान चोरी कर ले गए। ग्राम नंदपुर नरका टोपा निवासी दीपा पत्नी अजय ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दीपा ने बताया कि वह सिद्धि विनायक कॉलोनी में किराए के मकान में रहती हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सोने के कान के कुंडल, चांदी की पायल, गेहूं का कट्टा, नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया।
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