Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरी,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलोनी में दिनदहाड़े एक किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने-चांदी के जेवर, नकदी व खाद्यान्न समेट लिया। पीड़िता ने पुलिस

Kashipur News: दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोरी,

Kashipur News: बाजपुर। शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलोनी में दिनदहाड़े किराए के मकान का ताला तोड़कर चोर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और खाद्यान्न समेत घरेलू सामान चोरी कर ले गए। ग्राम नंदपुर नरका टोपा निवासी दीपा पत्नी अजय ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दीपा ने बताया कि वह सिद्धि विनायक कॉलोनी में किराए के मकान में रहती हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सोने के कान के कुंडल, चांदी की पायल, गेहूं का कट्टा, नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Crime News Kashipur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।