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Kashipur News: बीएड विभाग की छात्राओं ने लगाई क्राफ्ट प्रदर्शनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्राओं ने वेस्ट मैटेरियल से उपयोगी वस्तुएं और कलाकृतियां प्रस्तुत कीं। प्राचार्या डॉ. दीपिका आत्रेय ने छात्राओं की रचनात्मकता की सराहना की और इस तरह की गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया।

Kashipur News: बीएड विभाग की छात्राओं ने लगाई क्राफ्ट प्रदर्शनी

Kashipur News: काशीपुर। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग की छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्राओं ने वेस्ट मैटेरियल से तैयार उपयोगी वस्तुएं, चार्ट, सजावटी सामग्री, हस्तनिर्मित फूल, पेंटिंग सहित विभिन्न कलाकृतियां प्रदर्शित कीं। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीपिका आत्रेय ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं के रचनात्मक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक कौशल का विकास करती हैं। बीएड विभागाध्यक्ष डॉ. नवनीत कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रमा अरोरा, अन्य प्राध्यापकों ने भी छात्राओं के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की।

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