Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: बिजली चोरी में महिला समेत तीन पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: काशीपुर में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम ने अभियान चलाया। महेशपुरा की वाल्मीकि बस्ती में छापे के दौरान एक महिला सहित तीन लोगों को अवैध बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। उपखंड अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Kashipur News: बिजली चोरी में महिला समेत तीन पर मुकदमा

Kashipur News: काशीपुर। बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम ने तीन स्थानों पर अवैध बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा। उपखंड अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपखंड अधिकारी महक मिश्रा के नेतृत्व में सहायक अभियंता सतर्कता पुनीत कुमार, अवर अभियंता मोहम्मद अजहर और लाइन कर्मी संजीव कुमार ने महेशपुरा की वाल्मीकि बस्ती में छापेमारी की। इस दौरान राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल, सोना पत्नी भोला और मुकेश कुमार पुत्र रोशन लाल के घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई।

ये भी पढ़ें:Purnia News: बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Crime News Kashipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।