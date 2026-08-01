Kashipur News: बिजली चोरी में महिला समेत तीन पर मुकदमा
Kashipur News: काशीपुर में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम ने अभियान चलाया। महेशपुरा की वाल्मीकि बस्ती में छापे के दौरान एक महिला सहित तीन लोगों को अवैध बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। उपखंड अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Kashipur News: काशीपुर। बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम ने तीन स्थानों पर अवैध बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा। उपखंड अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपखंड अधिकारी महक मिश्रा के नेतृत्व में सहायक अभियंता सतर्कता पुनीत कुमार, अवर अभियंता मोहम्मद अजहर और लाइन कर्मी संजीव कुमार ने महेशपुरा की वाल्मीकि बस्ती में छापेमारी की। इस दौरान राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल, सोना पत्नी भोला और मुकेश कुमार पुत्र रोशन लाल के घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई।
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