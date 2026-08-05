बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची से फर्जी तरीके से नाम हटाने के आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

मतदाता सूची से नाम हटाने की आपत्तियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

बाजपुर, संवाददाता। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फॉर्म-7 के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम ऋचा सिंह को सौंपा।

आपत्ति और फर्जी नाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से संदिग्ध और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चार अगस्त को ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म-10 के अवलोकन के दौरान जानकारी मिली कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 27, 123, 141, 142, 145, 146 और 147 में कुल 317 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को प्रभावित करना उनका आरोप है कि ये सामान्य व्यक्तिगत आपत्तियां नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई सुनियोजित कार्रवाई प्रतीत होती हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सभी संदिग्ध फॉर्म-7 की गहन जांच कराई जाए। यदि आपत्तियां फर्जी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इस दौरान उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ढिल्लो, पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा, नगराध्यक्ष सलमान गर्ग, विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी, पूर्व दर्जाधारी वजीर अहमद, जिला पंचायत सदस्य फुरकान रजा, व्यापारी नेता सिंह स्वरूप भारती, सभासद महेश कुमार आशु, अनुराग गर्ग, नितिन बिष्ट, वसीम अहमद, परवेज अहमद और बृजेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।