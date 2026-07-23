Kashipur News: घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस व भाकियू का धरना जारी,

Kashipur News: बाजपुर, संवाददाता। चीनी मिल में सामने आए बहुचर्चित स्क्रैप घोटाले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित रूप से इसमें शामिल बड़े अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग को लेकर कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन तेज हो गया है। गुरुवार को चीनी मिल गेट पर लगातार दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए चेयरमैन गुरजीत सिंह पूनिया ने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से चीनी मिल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और करोड़ों रुपये के स्क्रैप घोटाले को अंजाम दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहा है। उनका कहना था कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि शनिवार को एसडीएम कार्यालय पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मिल के कांटे की पर्ची पर एक वाहन का वजन 63 क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उसी वाहन का वजन बाहर निजी कांटे पर 222.40 क्विंटल पाया गया। उनका दावा है कि इसी तरह करीब 65 वाहन मिल से बाहर निकाले गए, जिससे करोड़ों रुपये के स्क्रैप घोटाले को अंजाम दिया गया। उन्होंने इसे किसानों की धरोहर की लूट बताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग दोहराई। धरने में भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करम सिंह पड्डा, विधायक प्रतिनिधि डी.के. जोशी, अजीत प्रताप सिंह रंधावा, हरदेव सिंह संधू, वरुण कपूर, प्रताप सिंह संधू, विजेंद्र सिंह डोगरा, हरभजन सिंह, बलवीर सिंह कालू, बी.डी. मिश्रा, जसवंत सिंह, विक्की सरन, यशोदा जोशी, शकुंतला देवी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।