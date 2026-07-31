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Kashipur News: ‘कावड़ यात्रा मार्ग में अतिक्रमण न करें व्यापारी’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने व्यापारियों से अपील की है कि वे कावड़ यात्रा मार्ग में अतिक्रमण न करें। उन्होंने कहा कि इससे शिव भक्तों को समस्या होगी। प्रशासन यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहता है और व्यापारियों को सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

Kashipur News: ‘कावड़ यात्रा मार्ग में अतिक्रमण न करें व्यापारी’

Kashipur News: जसपुर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने व्यापारियों से अपील की है कि वह कावड़ यात्रा मार्ग में अतिक्रमण न करें। इससे शिव भक्तों को दिक्कत होगी। शुक्रवार को हरिओम सिंह ने बताया कि सावन माह की कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। प्रशासन यात्रा को बिना अवरोध के संपन्न कराना चाहता है। व्यापारी भी कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों एवं प्रशासन का सहयोग दें। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि कांवड़ मार्ग पर अतिक्रमण न करे तथा अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। कहा कि गुरु नानक रेस्टोरेंट से लेकर झंडा चौक तक दोनों तरफ निर्धारित की गई सीमा के अंदर ही सामान रखे।

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इससे प्रशासन की कार्यवाही से भी बचा जा सकेगा।

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