Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: दिल्ली रुट से आठ बसों को हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: काशीपुर में कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली रूट पर चलने वाली आठ बसों को हटा दिया गया है। यात्रियों की संख्‍या में कमी से रोडवेज की आय प्रभावित हुई है। काशीपुर डिपो ने रूट डायवर्जन किया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त किराए का भार सहन करना पड़ रहा है।

Kashipur News: दिल्ली रुट से आठ बसों को हटाया

Kashipur News: काशीपुर। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद दिल्ली रूट पर चलने वाली आठ बसों को हटा दिया गया है। यात्रा के चलते दिल्ली सहित अन्य रूटों पर यात्रियों की संख्या कम होने से रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। काशीपुर डिपो के फोरमैन मो. यामीन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। बसें संभल, अनूपशहर और बुलंदशहर होते हुए दिल्ली जा रही हैं, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त किराये का भार पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के कारण यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है और आय भी प्रभावित हो रही है।

ये भी पढ़ें:Badaun News: डायवर्जन : 32 लाख का अधिक तेल खा गई रोडवेज बसें

ऐसे में दिल्ली रूट पर संचालित 16 बसों में से आठ बसों को फिलहाल रूट से हटा दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kanwar Yatra Kashipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।