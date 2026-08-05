Kashipur News: दिल्ली रुट से आठ बसों को हटाया
Kashipur News: काशीपुर में कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली रूट पर चलने वाली आठ बसों को हटा दिया गया है। यात्रियों की संख्या में कमी से रोडवेज की आय प्रभावित हुई है। काशीपुर डिपो ने रूट डायवर्जन किया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त किराए का भार सहन करना पड़ रहा है।
Kashipur News: काशीपुर। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद दिल्ली रूट पर चलने वाली आठ बसों को हटा दिया गया है। यात्रा के चलते दिल्ली सहित अन्य रूटों पर यात्रियों की संख्या कम होने से रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। काशीपुर डिपो के फोरमैन मो. यामीन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। बसें संभल, अनूपशहर और बुलंदशहर होते हुए दिल्ली जा रही हैं, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त किराये का भार पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के कारण यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है और आय भी प्रभावित हो रही है।
ऐसे में दिल्ली रूट पर संचालित 16 बसों में से आठ बसों को फिलहाल रूट से हटा दिया गया है।
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