Kashipur News: यूपी के स्वार से लौट रहे बाइक सवार पर लोहे की रॉड से हमला
Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। पुरानी रंजिश के चलते चार युवकों ने यूपी के स्वार से लौट रहे बाइक सवार पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। पुरानी रंजिश के चलते चार युवकों ने यूपी के स्वार से लौट रहे बाइक सवार पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के चाचा की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घटनास्थल का विवरण
नानकार रानी गांव थाना स्वार यूपी निवासी अब्बास अली पुत्र नूर हसन महुआखेड़ा गंज में अपनी बहन के घर रहता है। बीते 20 जुलाई को वह महुआखेड़ा गंज से स्वार गया था। दोपहर को लौटते समय सरवंती फैक्टरी के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के अंजार, बहार, वाशिद अली और महबूब ने उसे रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद चारों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वहीं उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए।
घायल का उपचार
राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस ने घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
रंजिश का इतिहास
पीड़ित के चाचा महबूब ने बताया कि आरोपियों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। करीब 20-22 दिन पहले भी आरोपियों ने उस पर हमला किया था, जिसका मुकदमा थाना स्वार में दर्ज है। कोतवाली आईटीआई पुलिस ने घायल के चाचा की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सामान्य प्रश्न
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