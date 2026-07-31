Kashipur News: जसपुर पहुंचे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी का भाजपाइयों ने किया स्वागत
Kashipur News: जसपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने प्रदेश प्रभारी राकेश गिरि का स्वागत किया। महेश प्रजापति ने बताया कि मोर्चा जनहित कार्यों में संलग्न है और जिले में संगठन का विस्तार किया गया है। इस कार्यक्रम में अन्य भाजपा सदस्य भी उपस्थित रहे।
Kashipur News: जसपुर। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरि का जसपुर पहुंचने पर स्वागत किया। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के कार्यालय पहुंचे राकेश गिरी,भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल का भव्य स्वागत कर उन्हे अपने कार्यकलाप बताए। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने बताया कि मोर्चा लगातार जनहित के कार्यो को कर रहा है। पूरे जिले में संगठन का विस्तार किया जा चुका है। इस दौरान ब्रहमपाल, ओमपाल सिंह, रोहताश प्रेमी,हरपाल प्रजापति, सुमित प्रजापति, विजय कश्यप, नवनीत कश्यप, वीरेंद्र प्रजापति, कृष्ण कुमार, पदम पाल, प्रमोद सैनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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