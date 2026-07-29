Kashipur News: सरकार की योजनाओं का लाभ उठायें अल्पसंख्यक समाज : रूहेला

Kashipur News: भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने अल्पसंख्यक समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सम्मेलन में उपस्थित लोगों से 2027 के चुनाव पर भी चर्चा हुई। आयोजक ने सरकार की उपलब्धियां साझा की और कई लोगों ने रुहेला को विधायक बनाने का समर्थन किया।

सरकार की योजनाओं का लाभ उठायें अल्पसंख्यक समाज : रूहेला

Kashipur News: जसपुर, संवाददाता। भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने अल्पसंख्यक समाज को सरकारी की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

सम्मेलन की चर्चा इस दौरान सरकारी सेवा में गए समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बुधवार को फैजएआम इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़, प्रभारी राकेश गिरी और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल का आयोजक डॉ. यूनूस चौधरी एवं भाजपाइयों ने स्वागत किया। आयोजक ने भाजपा सरकारों की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सरकारें अल्पसंख्यक समाज के हित में काम कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ और प्रभारी राकेश गिरी ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी ली। साथ ही वर्ष 2027 में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया।

सरकारी योजनाओं की जानकारी विनय रुहेला ने हज कोटा बढ़ाने से लेकर बाबरखेड़ा में लोगों को और जसपुर में अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने और रेडियो स्टेशन स्थापित करने जैसी उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने समाज के लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान कई लोगों ने रुहेला को विधायक बनाने की बात कही। जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन शरीफ अहमद ने किया। यहां सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह, नफीस सिद्दीकी, विनीत चौहान, फैजल, राजा, रईस अहमद, फखरुद्दीन, शमीम प्रधान, नईम प्रधान, उस्मान, शब्बू, सादिक अली, तौफिक अहमद, सरफराज, सारिम, जमीर अहमद, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।