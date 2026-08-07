Kashipur News: घर के बाहर से बाइक चोरी
Kashipur News: काशीपुर की पटेल नगर में एक बाइक चोरी हो गई। पीड़ित मोहम्मद सहूफ ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बाइक को घर के बाहर लॉक कर खड़ा किया था, लेकिन शाम को यह गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक चोरी करते हुए दिखा, जिसे पुलिस ने पहचानने की कोशिश शुरू कर दी है।
Kashipur News: काशीपुर। शहर की पॉश कॉलोनी पटेल नगर में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर अज्ञात चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने टांडा चौकी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पटेल नगर निवासी मोहम्मद सहूफ पुत्र मोहम्मद उमर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने छह अगस्त को दोपहर करीब दो बजे अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक घर के बाहर दरवाजे पर लॉक कर खड़ी की थी। शाम करीब चार बजे बाहर आने पर बाइक वहां से गायब मिली।
आसपास काफी तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चला। इसके बाद घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर एक युवक बाइक चोरी कर ले जाता दिखाई दिया। पीड़ित ने फुटेज पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।