Kashipur News: आईएमटी के बीबीए एवं बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित

Kashipur News: काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टिट्यूटऑफ़ मैनेजमेंट इन लॉ कॉलेज के यूजी विभाग एस सी गुड़िया आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड हायर स्टडीज के बीबीए एवं बी. कॉम (ऑनर्स) चतुर्थ सेमेस्टर के गुरुवार को आए परीक्षा परिणामों में संस्थान के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है।

छात्रों की उपलब्धियां

प्राचार्य डॉ. निमिषा अग्रवाल ने बताया कि बीबीए पाठ्यक्रम में रबीना ने सर्वाधिक 76.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वही पलक रानी ने 74.20 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय, कशिश ने 74.10 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीया स्थान प्राप्त किया। साथ ही अभिषेक गोयल ने 73.50 प्रतिशत एवं शिखा चौहान 73 प्रतिशत अंकों के साथ क्रमशः चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे। वही बी कॉम (आनर्स) चतुर्थ सेमेस्टर में प्रणाली दत्तारे , कशिश सपरा , एवं सिमरनजीत कौर ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गगनदीप कौर ने 76.80 प्रतिशत के साथ द्वितीय, पलक दिवाकर 76 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही, तो वही मान्या कक्कड़ 74.40 प्रतिशत एवं आयुष अग्रवाल 73.40 अंकों के क्रमशः चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे।