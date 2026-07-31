Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kashipur News: आईएमटी के बीबीए एवं बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

Kashipur News: काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टिट्यूटऑफ़ मैनेजमेंट इन लॉ कॉलेज के यूजी विभाग ने परीक्षा परिणामों में उत्कृष्टता दर्ज की है। बीबीए में रबीना ने 76.80% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। बीकॉम में प्रणाली दत्तारे, कशिश सपरा, एवं सिमरनजीत कौर ने 78% अंक से संयुक्त रूप से कक्षा में पहला स्थान प्रapt किया।

Kashipur News: आईएमटी के बीबीए एवं बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित

Kashipur News: काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टिट्यूटऑफ़ मैनेजमेंट इन लॉ कॉलेज के यूजी विभाग एस सी गुड़िया आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड हायर स्टडीज के बीबीए एवं बी. कॉम (ऑनर्स) चतुर्थ सेमेस्टर के गुरुवार को आए परीक्षा परिणामों में संस्थान के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है।

छात्रों की उपलब्धियां

प्राचार्य डॉ. निमिषा अग्रवाल ने बताया कि बीबीए पाठ्यक्रम में रबीना ने सर्वाधिक 76.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वही पलक रानी ने 74.20 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय, कशिश ने 74.10 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीया स्थान प्राप्त किया। साथ ही अभिषेक गोयल ने 73.50 प्रतिशत एवं शिखा चौहान 73 प्रतिशत अंकों के साथ क्रमशः चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे। वही बी कॉम (आनर्स) चतुर्थ सेमेस्टर में प्रणाली दत्तारे , कशिश सपरा , एवं सिमरनजीत कौर ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गगनदीप कौर ने 76.80 प्रतिशत के साथ द्वितीय, पलक दिवाकर 76 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही, तो वही मान्या कक्कड़ 74.40 प्रतिशत एवं आयुष अग्रवाल 73.40 अंकों के क्रमशः चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे।

संस्थान की सराहना

शेष अन्य विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा है। विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन पर संस्थान की चेयरमैन विमला गुड़िया सहित समस्त प्रबंध समिति, निदेशकगण , प्राचार्य सहित समस्त फैकल्टी एवं स्टाफ ने हर्ष व्यक्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है。

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News BBA Kashipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।