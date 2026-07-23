Kashipur News: बाजपुर में बढ़ रहे हेपेटाइटिस को लेकर भाजपा नेता ने ली जानकारी,

Kashipur News: बाजपुर में बढ़ रहे हेपेटाइटिस को लेकर भाजपा नेता ने ली जानकारी,
Kashipur News: गुरुवार को भाजपा नेता गौरव शर्मा उप जिला चिकित्सालय पहंुचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं
Kashipur News: बाजपुर। भाजपा नेता गौरव शर्मा ने गुरुवार को उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनय यादव से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में तैनात चिकित्सकों डॉ. अमित कुमार, डॉ. मोहम्मद तैयूब, डॉ. महिपाल, डॉ. गोविंद बल्लभ और डॉ. भावना को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। गौरव शर्मा ने क्षेत्र में बढ़ रहे हेपेटाइटिस के मामलों पर चिंता जताते हुए दवाओं की उपलब्धता और रोकथाम के उपायों की जानकारी ली। सीएमएस डॉ. विनय यादव ने बताया कि अस्पताल में हेपेटाइटिस उपचार के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और मरीजों को समुचित इलाज दिया जा रहा है।
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