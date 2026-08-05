Kashipur News: ठेला स्वामी पर धारदार हथियारों से हमला
Kashipur News: काशीपुर में दो युवकों ने ठेला स्वामी पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद, घायल ठेला स्वामी को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया।
Kashipur News: काशीपुर, संवाददाता। दो युवकों ने एक ठेला स्वामी पर धारदार हथियार से हमला करने और बचाव में आई उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगा है। आईटीआई कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम बांसखेड़ा खुर्द निवासी बबली पत्नी शंकर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उनके पति शंकर सिंह चाट-पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। एक अगस्त की शाम जब उनके पति ठेला लेकर जा रहे थे, तभी आदर्श पब्लिक स्कूल के सामने गांव के ही सुभाष और जितेंद्र उर्फ नन्हें पुत्र रामचरन सिंह ने उन्हें रोक लिया।
उन्होंने पति पर धारदार हथियार से हमला कर किया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचने पर उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वह घायल पति को तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल ले जाया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।
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