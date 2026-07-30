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Kashipur News: घर के बाहर खड़ी ट्राली से बिजली का तार चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर में एक ठेकेदार का 850 मीटर पुराना एल्यूमिनियम तार चोरी हो गया। चोर ट्रैक्टर-ट्रॉली से तार निकालकर ठेले में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ठेकेदार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

Kashipur News: घर के बाहर खड़ी ट्राली से बिजली का तार चोरी

Kashipur News: काशीपुर। घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से ऊर्जा निगम के ठेकेदार का 850 मीटर पुराना एल्यूमिनियम तार चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में चोर ट्रॉली से तार निकालकर ठेले में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने ठेकेदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीत कॉलोनी महेशपुरा निवासी मुदासिर खान पुत्र बुंदू खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी फर्म अनु इंटरप्राइजेज बिजली विभाग की ठेकेदार है। उन्होंने बताया कि 15 जून की शाम घर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी की थी, जिसमें गौतम नगर, काशीपुर में करीब 850 मीटर नई लाइन बिछाने के बाद उतारा गया पुराना एल्यूमिनियम तार रखा था।

अगली सुबह ट्रॉली से तार गायब मिला। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर रात करीब तीन बजे कुछ लोग ठेले में बिजली का तार ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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