शादी का झांसा देकर लड़की से रेप का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने साथ में काम करने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

