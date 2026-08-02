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Kashipur News: सड़क हादसे के आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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Kashipur News: काशीपुर। प्रतापपुर के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ

Kashipur News: सड़क हादसे के आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

Kashipur News: काशीपुर। प्रतापपुर के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम गढ़ीगंज निवासी सुरेश ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह 15 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे बाइक से अपने बेटे को स्कूल लेने गए थे। इसी दौरान रामनगर की ओर से आ रही कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरेश मौके पर ही बेहोश हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और बायां हाथ टूट गया है।

राहगीरों ने उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। उपचार के कारण समय से तहरीर नहीं दे सके। पीड़ित ने कार चालक के विरुद्ध कार्यवाई की मांग की है।

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