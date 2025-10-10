उत्तराखंड में करवा चौथ पर महिलाओं को ‘तोहफा’, CM धामी ने किया छुट्टी का ऐलान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ के पर्व पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को त्योहार की रस्में निभाने का पूरा मौका मिलेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ के अवसर पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह छुट्टी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होगी।

महिलाओं के लिए खास तोहफा मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, यह फैसला करवा चौथ के पर्व को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस छुट्टी से महिलाओं को त्योहार की रस्में निभाने और परिवार के साथ समय बिताने का पूरा अवसर मिलेगा।

बाजारों में रौनक करवाचौथ के त्योहार से पहले देहरादून के बाजारों में रौनक नजर आई। महिलाएं मेहंदी लगवाने में जुटी रहीं तो वहीं ब्यूटी पार्लर, सैलून और कपड़ों के स्टोर्स में चहल-पहल रही। बड़े मॉल्स में शॉपिंग का मजा लेते हुए महिलाएं अपने और परिवार के लिए ज्वेलरी, कपड़े और उपहार खरीदती नजर आईं। इस त्योहार पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जिसकी तैयारियों में हर तरफ खुशियों का माहौल था।

नए ट्रेंड के हीरे और ज्वेलरी की मांग बढ़ी करवाचौथ पर महिलाओं के साथ पुरुषों में भी खरीदारी को लेकर उत्साह देखने को मिला। पति अपनी पत्नियों को खास तोहफे देने के लिए गहनों की खरीदारी करते नजर आए। सर्राफा कारोबारी सुनील मैसोन ने बताया कि तीन दिनों में डायमंड ज्वेलरी की मांग 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई। सोने के रेट बढ़ने के बावजूद पुरुषों ने कंगन, झुमके के साथ ही हीरे का हार खरीदकर अपनी पत्नियों को खुश किया।