Kanwar Yatra: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद पांवटा हाईवे पर भी नहीं चल सकेंगे कांवड़िए, क्या है रूट प्लान
Kanwar Yatra Routes: आगामी 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। देहरादून शहर में जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने रूट प्लान तैयार किया है।
Kanwar Yatra: उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस-प्रशासन ने प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे और दून-पांवटा हाईवे से कांवड़ वाहनों को देहरादून में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल पुलिस में समन्वय बनाकर रूट प्लान तैयार किया गया है।
एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हाल ही में हुई अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय बैठक में इस पर सहमति बनी। इसके तहत दिल्ली से आने वाले कांवड़ वाहनों की दिल्ली एंट्री प्वाइंट पर ही नए एक्सप्रेस-वे में एंट्री रोक दी जाएगी। इसमें दिल्ली पुलिस भी सहयोग करेगी। पांवटा साहिब से आने वाले कांवड़ वाहनों को हिमाचल की सीमा पर ही सहारनपुर मार्ग की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी वाहन सहारनपुर होते हुए सीधे हरिद्वार की ओर जाएंगे और उनको देहरादून शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
कांवड़ से पहले हरिद्वार में उमड़े शिवभक्त
गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत 30 जुलाई से होनी है, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार शिवभक्त कांवड़ियों से गुलजार होने लगी है। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने यात्रा को लेकर अपनी अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं, शिवभक्त भी शुभ मुहूर्त से पहले हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भरने और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे हैं।
रविवार को हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर सुबह से देर शाम तक कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं गंगा स्नान कर विधि-विधान से गंगाजल भरा और भगवान शिव के जयघोष के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाया। हर की पैड़ी क्षेत्र पूरे दिन बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा। दूसरी ओर, दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कांवड़ियों की संख्या काफी अधिक रही। बड़ी संख्या में शिवभक्त पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। कई स्थानों पर कांवड़िए हाईवे किनारे विश्राम करते दिखाई दिए, जबकि कुछ श्रद्धालु अपनी कांवड़ सुरक्षित स्थान पर रखकर भोजन और आराम करते नजर आए। प्रमुख चौराहों, घाटों और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
ट्रैफिक वॉलंटियर्स के साथ बैठक
हरिद्वार। कांवड़ मेले के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को यातायात पुलिस ने ट्रैफिक वॉलंटियर्स के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव और पुलिस उपाधीक्षक यातायात विपेंद्र सिंह ने पिछले साल के अनुभवों की समीक्षा की। साथ ही बेहतर कांवड़ मेला अवधि में यातायात प्रबंधन, आपसी समन्वय और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया।
एसएसबी और अर्द्धसैनिक बल ने निरीक्षण किया
हरिद्वार। कांवड़ मेले के दृष्टिगत एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर शनिवार को एसएसबी और अर्द्धसैनिक बल की संयुक्त टीम ने श्यामपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया। मौके पर संवेदनशील स्थलों का भ्रमण किया गया। वहीं पुलिस बल, एसएसबी के अधिकारियों और जवानों को कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और कनखल पुलिस ने कांवड़ मेले को देखते हुए फ्लैग मार्च किया।
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