कंगना रनौत का VIDEO गलत दावे से किया वायरल; देहरादून पुलिस का ऐक्शन, केस दर्ज
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के वीडियो को झूठे तथ्यों के साथ वायरल करने के मामले में देहरादून पुलिस ने ऐक्शन लिया है। देहरादून पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
भाजपा सांसद कंगना रनौत इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में शिमला पुलिस ने सोनिया गांधी परिवार के बारे में एक पोस्ट को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब देहरादून पुलिस ने कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देहरादून पुलिस ने यह मामला उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की सचिव नेहा शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया है।
भाजपा महिला मोर्चा की सचिव की शिकायत पर ऐक्शन
एक अधिकारी ने बताया कि देहरादून पुलिस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो झूठे दावे के साथ वायरल करने के मामले में ऐक्शन लिया है। देहरादून पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इन पर राजपुर थाने में धारा 66(सी)/66(डी) आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की सचिव नेहा शर्मा की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है।
गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा वीडियो
शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। इसमें कंगना रनौत जोधपुर स्थित गणेश मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना करती दिख रही हैं। इस वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि कंगना रनौत ने 29 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था।
शिकायत में क्या आरोप?
शिकायत में कहा गया है कि वायरल वीडियो को हिंदू मंदिर में की गई पूजा को गलत संदर्भ में पेश किया गया। यह कंटेंट करवा चौथ की पवित्र धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाता है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उक्त वीडियो महिला सांसद की गरिमा, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। शिकायत के अनुसार, यह वीडियो महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैये को बढ़ावा देता है।
पुलिस जुटा रही जानकारी
शिकायत के बाद राजपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटनाक्रम पर देहरादून पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन अज्ञात सोशल मीडिया आईडी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें शामिल लोगों की जल्द पहचान कर ली जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक डालनवाला को दी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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