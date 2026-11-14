कैंची धाम नहीं जा सकेंगे टैक्सी और दोपहिया वाहन, जानिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान
वीकेंड पर शनिवार और रविवार को कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों के साथ ही पीली नंबर प्लेट वाले दोपहिया का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं भारी वाहनों, बसों और चौपहिया वाहनों के लिए भी अलग-अलग समय पर डायवर्जन लागू होगा।
वीकेंड पर शनिवार और रविवार को कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों के साथ ही पीली नंबर प्लेट वाले दोपहिया का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं भारी वाहनों, बसों और चौपहिया वाहनों के लिए भी अलग-अलग समय पर डायवर्जन लागू होगा। यातायात प्लान के अनुसार, दोनों दिन तड़के तीन बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा। वहीं, बसों और चौपहिया वाहनों के लिए सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।
अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन लमगड़ा-धनाचूली-धारी-खुटानी बैंड-भीमताल मार्ग से होकर गुजरेंगे। जबकि हल्द्वानी, काठगोदाम और मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी जिलों की ओर जाने वाले वाहन खुटानी बैंड से भीमताल, धारी और धनाचूली बैंड होते हुए जाएंगे। काठगोदाम से रानीखेत जाने वाले वाहनों को खुटानी बैंड से मुक्तेश्वर-रामगढ़ मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों और निजी वाहनों के लिए भीमताल स्थित विकास भवन पार्किंग और भवाली सैनेटोरियम पार्किंग में वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है।
यहां से श्रद्धालु शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंच सकेंगे। भीमताल, नैनीताल और ज्योलीकोट की ओर से आने वाले स्थानीय वाहन, जिन्हें खैरना, गरमपानी और बेतालघाट जाना है, वे दूनीखाल-रातीघाट मोटर मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं भीमताल से अल्मोड़ा, रानीखेत और कैंची धाम जाने वाले वाहन नैनी बैंड से शिप्रा पुल भवाली होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
पर्यटकों और श्रद्धालुओं के वाहनों का दबाव बढ़ने से शुक्रवार को भवाली-भीमताल मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही बाजार क्षेत्र समेत नगर की विभिन्न सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम के चलते स्थानीय व्यापारियों, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सबसे अधिक दिक्कत दुकानों में सामान उतारने वाले वाहनों को हुई। जाम से कई वाहन दुकानों तक नहीं पहुंच सके, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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