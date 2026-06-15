कैंची धाम के स्थापना दिवस पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा के जयकारों से गूंजा क्षेत्र
आज विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में स्थापना दिवस है। मेले की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए करीब एक हजार स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे।
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए देश-विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतार करीब एक किलोमीटर तक पहुंच गई। पूरे क्षेत्र में जय नीब करौरी बाबा के जयकारे गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा।
सुबह पांच बजे बाबा को विशेष भोग अर्पित किए जाने के बाद मालपुए के प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। मंदिर परिसर में बनाए गए चार प्रसाद वितरण केंद्रों से दिनभर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद प्राप्त करने के लिए देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। स्थापना दिवस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कई भक्त पैदल यात्रा कर कैंची धाम पहुंचे। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों और भक्तों द्वारा भंडारों का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं को शरबत और प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भक्त हनुमान चालीसा का पाठ, भजन-कीर्तन और बाबा के जयकारे लगाते नजर आए।
करीब एक हजार स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे
इससे पूरे धाम में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का विशेष माहौल बना रहा। मेले की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए करीब एक हजार स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया था। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहीं। मंदिर प्रबंधक प्रदीप शाह ने बताया कि सुबह पांच बजे बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण शुरू किया गया। श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बाबा के दर्शन कर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि पूरे दिन धाम का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। स्थापना दिवस पर उमड़ी यह अपार आस्था एक बार फिर बाबा नीब करौरी महाराज के प्रति देश-विदेश के भक्तों की गहरी श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है।
प्रशासन के व्यापक इंतेजाम
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तथा यातायात की व्यापक व्यवस्था की है। मंदिर क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों, बैरियरों और चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने में जुटा हुआ है।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों से लगातार शटल सेवा संचालित की जा रही है। किसी भी मार्ग पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जा रहा है और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों को व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जा रहा है।
नैनीताल पुलिस सतर्क
नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने, अपनी बारी का इंतजार करने तथा पुलिस और स्वयंसेवकों द्वारा दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
कैंची धाम में उमड़े श्रद्धालुओं के इस विशाल जनसैलाब के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। बाबा नीब करौरी महाराज के जयकारों से गूंजते धाम में श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ दर्शन किये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं।
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