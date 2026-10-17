Kainchi Dham News : नैनीताल के कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम जाने वाले श्रद्धालुओं को वीकेंड पर दो दिन थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालने को आज और कल बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है।

वीकेंड पर कैंची धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीकेंड के दौरान कैंची धाम क्षेत्र और नैनीताल में टैक्सी दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस के अनुसार, दोनों दिन इस मार्ग पर सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों को जिले की सीमाओं पर रोका जाएगा। केमू बसों, निजी बसों और चौपहिया वाहनों के लिए सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।

इस रूट से जाएंगे वाहन अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन लमगड़ा, धानाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। रानीखेत से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को क्वारब, ओड़ाखान, रामगढ़, खुटानी बैंड और भीमताल के रास्ते भेजा जाएगा। हल्द्वानी, काठगोदाम और मैदानी क्षेत्रों से अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाने वाले वाहन खुटानी बैंड, भीमताल, धारी और धानाचूली बैंड होते हुए जाएंगे। वहीं, काठगोदाम से रानीखेत, बेतालघाट, सुयालबाड़ी और खैरना जाने वाले वाहन सैनिटोरियम से रातीघाट मार्ग का उपयोग करेंगे।

दो पार्किंग स्थल भीमताल के रास्ते कैंची धाम आने वाले पर्यटकों के निजी वाहन विकास भवन पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। वहीं, गेठिया और नैनीताल के रास्ते कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के वाहन भवाली सैनिटोरियम पार्किंग में खड़े होंगे। इन स्थानों से लोगों को शटल सेवा में भेजा जाएगा।

काठगोदाम में ही रोके जाएंगे बाहरी दोपहिया हल्द्वानी। वीकेंड पर बाहरी दोपहिया वाहनों को काठगोदाम में ही रोका जाएगा। सिर्फ स्थानीय लोगों को रियायत दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक डॉ.जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल में कैंची धाम, भवाली, भीमताल में वीकेंड होने के कारण श्रद्धालुओं के अत्यधिक संख्या में आगमन की संभावनाओं को देखते हुए यातायात रूट में बदलाव किया है।

भवाली में सड़कों पर रेंगते रहे वाहन भवाली। नगर में शुक्रवार को पर्यटकों के वाहनों की बढ़ती आवाजाही के चलते लंबा जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की कतारें लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण वाहन यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। जाम की स्थिति बनने से स्थानीय लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हुई।