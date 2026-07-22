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कैलास मानसरोवर झील में डुबकी की जगह 1-1 बाल्टी पानी से नहा रहे श्रद्धालु, चीन ने बनाया नियम- VIDEO

By Gaurav Kala
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30 जून से शुरू हुई कैलास मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु इस बार झील में डुबकी लगाने की जगह एक-एक बाल्टी से नहा रहे हैं। चीन ने ऐसा नियम बनाया है। इसके पीछे की वजह क्या है?

संतोष आर्यन, पिथौरागढ़

कैलास मानसरोवर के लिए दो दल अब तक यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस साल यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को झील में नहाने की इजाजत नहीं है। चीन ने नियम लागू किया है कि झील में कोई भी यात्री डुबकी नहीं लगाएगा। इसलिए यात्री एक-एक बाल्टी निकाल पानी से नहा रहे हैं। यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हुई थी। विदेश मंत्रालय ने भी यात्रियों के लिए सामान और दवा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। हर यात्री को 25 किलोग्राम वजन सामान ले जाने की अनुमति है।

यात्रा से लौटकर आए यात्रियों ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि आस्था वही है, लेकिन तरीका अब बदल गया है। यात्री झील से एक-एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं और झील से कुछ मीटर दूर स्नान कर रहे हैं।

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चीन ने क्यों लगाई है रोक

कैलास मानसरोवर झील तिब्बत में समुद्र तल से करीब 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय की पहाड़ियों के बीच यह झील न सिर्फ पवित्र मानी जाती है, बल्कि पर्यावरण के मद्देनजर बेहद संवेदनशील भी है। अगर श्रद्धालु झील में उतरकर स्नान करेंगे तो इससे झील दूषित हो सकती है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इसलिए चीन ने साल 2018 में मानसरोवर झील में स्नान पर रोक लगाई है।

विदेश मंत्रालय की गाइडलाइन्स

इस साल 30 जून से कैलास मानसरोवर यात्रा का श्रीगणेश हुआ था। विदेश मंत्रालय ने यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की थी। इसके तहत यात्री 20 किलोग्राम वजह ही ले जा सकते हैं। हर बैच में यात्री 5 किलोग्राम अतिरिक्त वजह कॉमन ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल चीन की ओर से खाने-पीने का सामान ले जाने में किया जाएगा। अगर कोई यात्री 25 किलो से ज्यादा वजन ले जाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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मानसरोवर यात्रा मार्ग में भरभराकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा

पिथौरागढ़। कैलास मानसरोवर को जोड़ने वाले मार्ग धारचूला-तवाघाट एनएच पर भीषण भूस्खलन की घटना सामने आई है। बुधवार को दोपहर के समीप तवाघाट के समीप एकाएक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय मार्ग से कोई भी वाहन या राहगीर आवाजाही नहीं कर रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

स्थानीय मयंक पुरोहित ने बताया कि डेढ़ बजे के करीब एकाएक तवाघाट के समीप पहाड़ी का एक विशाल चट्टानी हिस्सा ढह गया। भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्र स्थित तीनों घाटियों का संपर्क अन्य हिस्सों से कट गया है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और मार्ग निर्माण में जुटी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे और बड़े पत्थरों को हटाकर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इधर तिनतोला के समीप भी भूस्खलन हुआ है।

कैलास पर्वत पर लौटी बर्फ की सफेद चादर

मानसरोवर यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं के लिए इस बार कैलास धाम के दर्शन किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं रहे। पिछले वर्ष जुलाई में जिस कैलास पर्वत का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह बर्फविहीन हो गया था, इस वर्ष जुलाई में वही शिवधाम धवल बर्फ की चादर ओढ़े नजर आया। कैलास पर्वत पर चमकती बर्फ की सफेद आभा ने यात्रियों को रोमांचित कर दिया। मौसम विशेषज्ञ भी इसे उच्च हिमालयी पर्यावरण और स्थानीय जलवायु के लिहाज से सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।

कैलास पर बर्फ पर्यावरण के लिए शुभ संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई जैसे अपेक्षाकृत गर्म महीने में कैलास पर्वत पर बर्फ का बने रहना उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए उत्साहजनक संकेत है। सामान्यतः इस समय बर्फ तेजी से पिघलती है, लेकिन ताजा हिम परत यह दर्शाती है कि हालिया हिमपात से ग्लेशियरों को नया संबल मिला है।

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यात्रा में गए युवक की मौत

कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए दूसरे दल में शामिल 37 साल के सर्विस स्टाफ की चीन के अधीन क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। प्रशासन ने शव को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा तहसील के जैंती गांव के जीवन राम के रूप में हुई है। वह संविदा पर कुक के पद पर तैनात थे। उन्हें कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए जल की व्यवस्थाओं के लिए भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है।

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